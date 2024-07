Piazza Bonatti si trasforma on line. Panchine e pensiline con i chioschi

Sono iniziati i lavori per rendere piazza Bonatti più verde e accogliente. Gli operai hanno aperto il cantiere per riqualificare e arricchire di nuove aiuole, panchine e pensiline la piazza centrale del quartiere San Donato. Il progetto approvato dalla Giunta risponde anche a una specifica richiesta arrivata dalla consulta del quartiere Regina Pacis-San Donato, che attraverso un’indagine online aveva raccolto le istanze della cittadinanza.

L’intervento prevede la realizzazione di nuove aiuole grazie alla parziale rimozione della pavimentazione in cubetti e lastre di porfido e dei massetti e sottofondi in cemento corrispondenti; la realizzazione di vasche che ospiteranno alberi e verde al proprio interno; panchine e pensiline per l’ombra. Le pensiline ombreggianti, che verranno posizionate nei varchi tra le nuove aiuole, sono realizzate in carpenteria metallica zincata e verniciata, con pannelli in lamiera sul piano di copertura. Le sedute saranno posizionate lungo il perimetro delle aiuole e sono caratterizzate da elementi in legno applicati sui muretti di contenimento. Saranno installati inoltre sistemi di luce a led a integrazione dell’illuminazione pubblica esistente, attivI durante le ore serali. L’intervento – che riperimetra gli spazi definendo ambiti di sosta e aree in cui sarà possibile realizzare chioschetti per la somministrazione di cibo e bevande –, ha un valore complessivo di 180.000 euro, finanziati con i fondi del bilancio comunale destinati ai "distretti dell’attrattività turistico commerciale", e i lavori avranno una durata di circa 3 mesi. "La nuova piazza - spiega l’assessora all’Ambiente Giada Turato - garantirà ai cittadini uno spazio che offre maggior comfort, più sicurezza e un maggior numero di posti a sedere all’ombra".

Soddisfazione anche dagli altri due assessori coinvolti. "Piazza Bonatti - osserva l’assessore al Commercio Carlo Abbà - cambierà volto e potrà così aumentare la propria attrattività e socialità, offrendo al contempo numerosi spazi per attività commerciali e non solo". "Rinnovare una piazza - conclude l’assessora alla Partecipazione Andreina Fumagalli - è sempre una buona notizia. In futuro avremo bisogno di Consulta e cittadinanza per realizzare tutte le attività necessarie a renderla viva".

A.S.