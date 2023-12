Pestato, accoltellato e lasciato in fin di vita a Capodanno: arrestati tre minorenni e un ventenne L’aggressione per futili motivi è avvenuta quasi un anno fa a Meda, in provincia di Monza e Brianza. I quattro giovanissimi sono accusati di tentato omicidio, avrebbero anche minacciato i testimoni per non farli parlare