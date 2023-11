Pattinaggio di Natale. Pista di 200 metri e trenino

Una pista di pattinaggio da 200 metri in piazza Marconi aperta dall’8 dicembre e il trenino dei commercianti per girare in centro e a Oreno.

Conto alla rovescia a Vimercate per le attrazioni natalizie che cominciano il 2 dicembre con l’avvio di “Feste insieme”, il cartellone di iniziative e spettacoli organizzato dal Comune e dalle associazioni per le ricorrenze più attese dell’anno. La pista, aperta fino al 7 gennaio, sarà a disposizione nei giorni feriali dalle 14.30 alle 23; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 24. Il giorno di Natale e Capodanno dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 23. Su richiesta delle scuole per iniziative di educazione motoria sarà possibile l’apertura al mattino da lunedì a venerdì (Costo: 10,5 euro compreso il noleggio pattini; ridotto per under 14: 7 euro; studenti: 3 euro).

E poi si potrà saltare sul trenino, da via Vittorio Emanuele, davanti al Must, il Museo del territorio, fino al borgo gioiello di Oreno (9, 10, 16 e 17 dicembre 10-12.30 e 14–18).

"Quest’anno oltre agli eventi della rassegna invernale promossi dai nostri volontari aggiungiamo un tocco di divertimento in più - dice Riccardo Corti, assessore alla Vimercate delle opportunità -. Vogliamo rendere la città sempre più attrattiva e regalare un piacevole Natale a tutti con particolare attenzione ai più giovani. Risultato raggiunto grazie alla collaborazione della Pro loco e degli esercenti".