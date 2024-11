Passeggiata nel gusto davanti alle vetrine

Una giornata dedicata non solo allo shopping natalizio, ma a iniziative e intrattenimento con i mercatini di Natale e la festa delle specialità. A promuoverla l’associazione Nuova Varedo shopping col patrocinio del Comune che organizza negozi aperti con iniziative e sorprese, un percorso gastronomico, intrattenimenti musicali distribuiti lungo le vie chiuse al traffico, bancarelle con oltre 40 espositori, giostre e animazione natalizia tra le vie Umberto I e Vittorio Emanuele.

È proprio il percorso enogastronomico la novità: 17 punti ristoro con una serie di specialità culinarie, dalla paella ai pizzoccheri della Valtellina, passando da hot dog alle specialità libanesi, parmigiana, arrosticini, trippa e fiadoni, per arrivare ai classici panettoni e pandori. Il percorso si snoda lungo le vie del centro, davanti a ogni negozio che proporrà per l’occasione sconti ma anche mostre, come quella del gioiello, assaporando un calice di champagne alle 11.30 in via Umberto I. Alle 15.30 in piazza della Pace “La magia del Natale“, uno spettacolo tra risate e formule magiche a cura di Operazione artisti di Bruno Stasi. Al termine cioccolata calda con Avis e Amici della Castagnata. In piazza ex Snia invece il concerto del New Sunrise gospel choir. Prende il via anche la quarta edizione del concorso “Decora la tua vetrina“. Per i più piccoli invece torna il concorso “La pallina più bella!“, riservato alle scuole. La magia del Natale a Bovisio Masciago arriverà l’1 dicembre con lo spettacolo Il canto di Natale, al teatro La Campanella di piazza Anselmo IV alle 16.

Veronica Todaro