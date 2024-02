Parodie e musica con la “Capa fresca“ di Giovanni Vernia

Uno spettacolo pieno di ironia, di satira di costume, parodie, imitazioni e anche di musica, per provare a ridere di tutto. Un lungo racconto in cui sorridere delle storture dell’Italia, dall’odio social ai problemi della sanità, vissuti in prima persona, dalle manie in fatto di sport e di ascolti musicali ai personaggi pubblici più in voga. È quello che verrà portato in scena oggi alle 21 sul palco del cineteatro Nuovo di via San Gregorio ad Arcore sotto il titolo “Capa fresca“. Protagonista della rappresentazione, Giovanni Vernia (nella foto), comico, attore, conduttore radiofonico e dj, che proverà a insegnare a sdrammatizzare e a guardare la parte divertente di ciò che accade attorno a noi. Biglietti d’ingresso da 27 a 35 euro.

F.L.