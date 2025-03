Parità sul lavoro e in famiglia. Incontro a Monza

I Coordinamenti Donne di Cgil Cisl e Uil e delle relative categorie dei Pensionati organizzano un evento in coda alla Giornata internazionale della donna.

L’appuntamento è per domani alle 9 al Cinema Capitol di Monza (via Pennati 10) con l’iniziativa “La parità sul lavoro e in famiglia: la strada giusta...”.

È prevista la proiezione del film “Le invisibili“, regia di Louis-Julien Petit, e un intervento di Chiara Agostini, dottoressa di ricerca in Analisi delle Politiche pubbliche, dal 2014 ricercatrice del Laboratorio Percorsi di secondo welfare.