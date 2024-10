Parco e centro sportivo si illuminano

Un parco sempre più accogliente anche in orario serale, un centro sportivo sempre più sostenibile. È il risultato dell’intervento di riqualificazione dell’illuminazione, che ha riguardato il parco di Villa Sartirana e il centro sportivo “Stefano Borgonovo“. La spesa complessiva è stata di 250mila euro. Nel parco si è intervenuti per sostituire tutti i punti luce lungo il sentiero interno, comprese le zone con sedute e i punti di ingresso. Al centro sportivo, invece, l’intervento ha interessato anche le torri faro dei campi di calcio. Ora luci a led dappertutto: oltre a consentire risparmi sui consumi e a prevedere minore attività di manutenzione, permetteranno anche di evitare emissioni in atmosfera pari a 12mila tonnellate di anidride carbonica all’anno. "L’illuminazione pubblica - affermano il sindaco Marco Citterio e Giacomo Crippa, assessore ai Lavori pubblici - rappresenta un punto cruciale per incrementare il livello di sicurezza e di fruizione dei nostri spazi, per garantire comfort visivo per il contenimento dei consumi energetici. Le opere eseguite nel parco Sartirana ne migliorano ulteriormente l’attrattività e lo rendono ancor più godibile a livello estetico nel periodo serale. La scelta di intervenire sulle torri faro del centro sportivo invece mira a dare una migliore sostenibilità all’impianto. Inoltre, era necessario intervenire in un luogo di aggregazione sportiva che si illumina nelle lunghe sessioni di allenamento autunnale e invernale e permette a centinaia di ragazzi di vivere l’esperienza sportiva in un luogo pienamente godibile e accogliente".

G.G.