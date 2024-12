Palestra San Mauro: rifacimento parquet per 115mila euro dal Comune

Il parquet è rovinato in più punti e si è sollevato, creando problemi nell’utilizzo dell’impianto. Così il Comune ha deciso di metterci mano, risistemandolo completamente, con un intervento da poco più di 100mila euro.

La palestra della scuola San Mauro, utilizzata da studenti e associazioni sportive, finisce sotto i ferri: lo fa per alcuni lavori di manutenzione straordinaria che comporteranno il rifacimento completo della pavimentazione in parquet della struttura. Le opere dovrebbero partire a breve.

Il municipio ha infatti appena assegnato a una ditta di Cinisello Balsamo l’incarico di rimettere a nuovo il pavimento della palestra di via Fermi, nel quartiere Pacinotti, al confine con Vedano e Biassono. Per i lavori è prevista una spesa totale di 115mila euro: il cantiere prevede la rimozione della pavimentazione oggi esistente e la sua sostituzione con un nuovo parquet in legno massello di faggio, compresa la sottostruttura in travetti multistrato e isolante, oltre alla realizzazione delle ghiere per gli ancoraggi dell’impianto di pallavolo, le segnature per i campi da volley e basket, la verniciatura delle aree di gioco e la protezione delle sedute in legno dal fuoco con una speciale pittura antincendio.

Al momento, spiegano dal Comune, "la pavimentazione della palestra San Mauro presenta sollevamenti localizzati lungo il perimetro e all’interno del campo di gioco". Da qui la necessità di metterci mano con una certa urgenza, per evitare il rischio che qualcuno si faccia male e per "ripristinare le condizioni di regolarità del campo da gioco".

Nel frattempo il municipio supporterà anche il rifacimento del manto del campo da basket dell’oratorio del Cuore Immacolato di Maria, in via Nobel. Lo farà con un contributo di 5.381 euro alla parrocchia al confine con Monza, inserito tra i fondi assegnati nelle scorse settimane alle parrocchie cittadine.