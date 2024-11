Orientamento e competenze. Ecco cosa serve

"Orientare i ragazzi delle scuole al lavoro e alle professioni è importante anche per le imprese – osserva Chiara Ceola, vice presidente del gruppo giovani imprenditori e capitale umano Assolombarda –. Come imprese proponiamo diversi contributi all’orientamento. I professionisti delle aziende offrono la loro testimonianza per raccontare ai giovani quali sono i profili mancanti". Le tipologie di personale di più difficile reperimento sono operai specializzati e conduttori (50,1% di candidati introvabili), tecnici (49,6%) e manager e specialisti (48,4%), ma problemi emergono anche per le altre categorie su specifiche figure delle filiere della salute, della logistica, dell’accoglienza e dell’agricoltura. Avere competenze digitali è importante, ma non basta: sempre più spesso negli annunci vengono richieste anche le soft skills ormai indispensabili a interpretare una realtà che proprio la digitalizzazione contribuisce a rendere più complessa e in rapido cambiamento, dal problem solving, alla flessibilità, alla creatività.

Il gruppo giovani di Assolombarda offre anche possibilità di visite alle aziende, come orientamento alla cultura di impresa, orientamento alle competenze strategiche e traversali, orientamento alla ricerca del lavoro: come stendere un curriculum, affrontare un colloquio di lavoro, individuare i punti di forza da valorizzare e punti di debolezza su cui lavorare. Ciò permette un buon orientamento per i ragazzi in uscita dalle scuole superiori che cercano lavoro o in transizione tra superiori e università. Nell’anno scolastico 2023/2024 lo staff del gruppo giovani imprenditori di Assolombarda ha organizzato 30 iniziative per i ragazzi delle scuole, incontrando circa 10mila studenti.

