Ora Usmate cerca sponsor. Servono luci e prato sintetico per allenarsi al campo di calcio

Il Comune è a caccia di sponsor per posare il prato sintetico sul campo d’allenamento da calcio in via Europa e nuove luci: serve 1 milione. Anzi di più, per via dei rincari, la quotazione è ferma al 2020.

Le casse pubbliche non hanno tutta la disponibilità, fra investimenti e bollette in questi anni allo sport sono stati destinati 1,7 milioni. "Sosteniamo già l’80 per cento delle spese del Centro sportivo", ricorda la sindaca Lisa Mandelli. Un ambito sul quale gli aiuti sono forti, l’obiettivo è chiaro: diffondere stili di vita corretti, ma anche creare sane occasioni di aggregazione per i ragazzi.

"Così attraverso le società garantiamo il diritto al gioco degli iscritti. Nel 2022 le entrate degli impianti sono state di 32mila 723 euro, le spese 180mila 567, la differenza l’ha messa il Comune". Fra le uscite più pesanti ci sono le bollette: 68mila euro l’anno scorso per la corrente, 61mila per il metano e 17mila 500 per l’acqua, ai quali si aggiungono 12mila 722 euro di manutenzione e i contributi alle associazioni che sono stati di 7mila 500 euro.

Numeri che ora si scontrano con la realtà e con gli aumenti per il nuovo campo, "ragione per cui rimaniamo aperti ai contributi di chi vorrà partecipare". L’amministrazione ricorda altri importanti impieghi per il Centro sportivo: "La palazzina per gli spogliatoi costata 1,6 milioni, metà dei quali finanziati con un muto ventennale". Una scelta relativa al mandato 2014-2019, alla quale si sono aggiunte quelle del quinquennio in corso "per opere straordinarie. Al Palazzetto sono stati installati il solare termico e una nuova illuminazione, mentre in questi mesi è al centro di un intervento di sistemazione per altri 250mila euro, finanziato con fondi Pnrr reperiti dal Municipio. Il relamping è stato esteso anche ai campi da tennis, dove sono state sostituite le vecchie luci".

A questi lavori "si aggiungeranno poi la realizzazione di un nuovo campo da beach-volley per un costo di 50mila euro e il restyling dello skatepark per altri 60mila".

Gli investimenti per la diffusione dello sport sul territorio "riguardano anche altre strutture. Al parco di via Volta a Velate e all’area feste di Cascina Corrada per esempio sono state installate due palestre a cielo aperto. Attività gratuite per gli amanti del benessere".

Barbara Calderola