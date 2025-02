Operazione sicurezza. Furti e spaccio: 5 arresti

Furti, rapine, spaccio di droga. Nell’ambito di un’intensa attività di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Desio hanno arrestato cinque persone a Varedo. Gli interventi si sono concentrati in un’area industriale dismessa, già nota per situazioni di degrado e illegalità diffusa. L’attività, condotta in diverse operazioni tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, si inserisce in una più ampia operazione predisposta dal Comando provinciale di Monza e Brianza, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane sensibili. Il primo arresto risale al 29 gennaio: i militari di Varedo, con il supporto del Nucleo operativo e Radiomobile di Desio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne di origini egiziane, irregolare in Italia. L’uomo è gravemente sospettato di furto aggravato e rapina, reati commessi in diversi episodi. Le indagini, avviate a seguito di una serie di denunce per furti di biciclette e monopattini elettrici, hanno consentito di raccogliere prove che collegano l’indagato a due furti e a una rapina. In quest’ultimo caso il 25enne ha minacciato la vittima con un coltello per impossessarsi del monopattino.

L’1 febbraio, invece, i carabinieri della Sezione operativa di Desio e della stazione di Varedo hanno fermato tre marocchini, senza fissa dimora e irregolari, per detenzione e cessione illecita di stupefacenti. I tre sono stati sorpresi a gestire un’attività di spaccio all’interno di un’area industriale abbandonata: la perquisizione ha portato al sequestro di oltre 400 grammi di cocaina, 80 grammi di eroina, 30 grammi di hashish e di 3.700 euro in contanti. L’ultimo arresto è avvenuto il 3 febbraio, quando i carabinieri della Sezione radiomobile di Desio hanno bloccato un 25enne marocchino per rapina impropria. Il giovane è stato notato mentre rubava generi alimentari all’interno di un supermercato di Varedo: nel tentativo di scappare ha anche aggredito due addetti alla sicurezza.

Non solo arresti. Sempre durante i controlli nell’area in questione sono state denunciate nove persone per invasione di terreni, due per inosservanza del “Foglio di via obbligatorio” e un uomo per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Inoltre è stata rinvenuta merce di presunta provenienza illecita, tra cui quattro bici, un tablet e 6 ventilatori.

R.M.