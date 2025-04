Oggi Schlein incontra la Rsu

Elly Schlein oggi sarà ad Agrate, alle 11 la segretaria del Pd incontrerà l’Rsu di St. Un appuntamento fissato da tempo, che arriva però dopo l’apertura al Mimit del tavolo sulla crisi del colosso del chip che, secondo i sindacati, "avrà importanti ripercussioni sul sito in termini occupazionali e di prospettive". Inizia così la quinta tappa del viaggio nelle realtà industriali del Paese organizzato dal Partito Democratico e guidato dall’ex ministro Andrea Orlando.

Alle 12.45 è fissata anche una visita al Centro Ricerca Nokia di Vimercate. Alle 15, infine, la delegazione Pd raggiungerà il Salone del Mobile alla Fiera di Milano Rho. "Un’occasione importante per ascoltare imprese, lavoratori e amministratori locali in un territorio che non è solo una locomotiva economica, ma anche una comunità viva, dinamica e proiettata verso il futuro", spiega la direzione. Ad Agrate, Elly Schlein si troverà di fronte uno scenario complesso tra incognite e timori. Da diversi mesi i 5.300 dipendenti della multinazionale dei semiconduttori vivono una situazione di grande difficoltà legata al riposizionamento dell’azienda.

Bar.Cal.