Nuove abitazioni e un parco pubblico a San Fruttuoso

Un’ex area industriale di Monza avrà presto nuova vita, trasformandosi in zona residenziale (in parte a edilizia convenzionata), con un nuovo parco pubblico e con meno consumo di suolo. Si tratta dell’area dismessa tra via Monte Albenza e via Volterra, nel quartiere San Fruttuoso, per cui la giunta ha approvato una delibera d’adozione di un piano attuativo che la riconfigurerà in maniera completamente diversa rispetto ad adesso. Nel documento vengono definiti interventi di demolizione e bonifica, di edilizia residenziale, di edilizia convenzionata per 1.000 metri quadrati e di trasformazione in verde pubblico di 2.500 metri quadrati che oggi sono superfici pavimentate o coperte da capannoni industriali. Nello specifico, i capannoni verranno demoliti per far spazio a due edifici residenziali di cinque piani, corredati da giardini. Oggi le superfici pavimentate si estendono per 7.282 metri quadrati. La superficie lorda realizzabile nel contesto del piano si ridurrà invece a 5.097 metri quadrati, di cui il 20% sarà destinato all’edilizia convenzionata (1.019 metri quadri sul totale degli alloggi previsti), con l’obiettivo di offrire soluzioni abitative più accessibili. Ciò si tradurrà in circa 15 appartamenti a prezzi calmierati (bilocali e trilocali) distribuiti tra i due edifici. Al verde di pertinenza dei due condomini, si aggiunge la cessione al Comune dell’area pubblica di 2.315 metri quadrati che diventerà parco (ancora più estesa se si contano i percorsi pedonali su via Volterra). Il giardino pubblico sarà mantenuto a cura dall’operatore e dotato di alberature ad alto fusto, siepi e arbusti, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e a migliorare la fruibilità della zona. L’area sarà dotata di illuminazione e un percorso pedonale collegherà le diverse zone dello spazio verde, che includeranno punti di sosta attrezzati con panchine e giochi per bambini. Il verde dal parco proseguirà all’interno della proprietà condominiale, creando di fatto una continuità tra l’area pubblica e gli spazi privati. Sarà inoltre installata una Casa dell’Acqua (un punto di approvvigionamento d’acqua potabile a chilometro zero), a servizio del quartiere.

Il parco sarà accessibile da due ingressi, su via Volterra e su via Monte Albenza, con una chiusura serale e notturna per garantirne la sicurezza. L’intervento prevede anche alcune opere di urbanizzazione: la riqualificazione della sezione stradale di via Volterra con la creazione di nuovi parcheggi, due stazioni di ricarica per veicoli elettrici e l’inserimento di un marciapiede drenante. Per via Monte Albenza sono previsti invece interventi di rifacimento del marciapiede e di miglioramento della pavimentazione stradale.

A.S.