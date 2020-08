Monza, 29 agosto 2020 - Alberi abbattuti, strade allagate e coperte di foglie e rami, transenne volate, vie bloccate. Pesanti i danni del violento nubifragio che si è abbattuto nella tarda serata di ieri. In viale Cesare Battisti le auto sono costrette a passare sulla pista ciclabile per una serie di alberi crollati di traverso sulla carreggiata fortunatamente senza provocare feriti. Anche via Correggio è rimasta bloccata per una pianta caduta. Disagi anche in zona Cazzaniga, via Don Minzoni, via Lecco, SantAndrea e nel quartiere di Triante. In piazza Trento sono volati i pannelli che delimitano il cantiere di via degli Zavattari davanti al liceo Zucchi. Blackout in viale Campania.

