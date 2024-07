Nico Acampora e PizzAut incontrano i ragazzi al Giffoni Film Festival

Un altro palco importante per parlare di inclusione, dignità e lavoro. Oggi, Nico Acampora sarà ospite al Giffoni Film Festival a Valle Piana "incontrerò ragazzi in arrivo da 45 paesi ai quali racconto le difficoltà, ma anche la bellezza dei sogni che si possono realizzare". L’invito al fondatore di PizzAut, i ristoranti gestiti da giovani autistici, è arrivato direttamente dall’ideatore della kermesse, Claudio Gubitosi. "Mi ha colpito con le sue parole, sono rimasto molto sorpreso - racconta - il Giffoni è il più importante festival del Cinema per ragazzi a livello mondiale, è un luogo di cultura e vita. Per questo è così importante la nostra partecipazione. Ho accettato con entusiasmo. Confrontarsi con i giovani può cambiare il mondo. Eacconterò il coraggio della nostra brigata".

Bar.Cal.