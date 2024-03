Morto Luigi Cimnaghi, addio alla leggenda della ginnastica: gli esordi in Brianza e la carriera

Mondo della ginnastica in lutto per la morte di Luigi Cimnaghi, per tutti “Gigi”, atleta azzurro, con due partecipazioni olimpiche a Tokyo nel 1964 e a Città del Messico 1968, grande dirigente e segretario generale Fgi dal 1985 al 1997, al fianco di Bruno Grandi. Cimnaghi avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 10 agosto.

Gli esordi in Brianza

Nato a Meda, in Brianza, nel 1940, Cimnaghi è cresciuto nella Forza e Virtù (oggi Ginnastica Meda). Gli esordi negli anni Cinquanta, proseguendo poi alla Sampietrina di Seveso e alla Pro Patria Milano. In Nazionale si unisce ai Bronzi di Roma '60, con Franco Menichelli, Angelo Vicardi, i fratelli Carminucci, Giovanni e Pasquale, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari. Agli ordini di Jack Gunthard fa il suo esordio contro il Giappone, in preparazione per le Olimpiadi del Sol Levante. Ai Mondiali di Praga nel 1962 ottiene la quinta piazza di squadra.

La consacrazione

La consacrazione però arriva l'anno seguente, ai Giochi del Mediterraneo di Napoli, dove si mette al collo l'oro di gruppo. Cimnaghi ormai fa parte a tutti gli effetti dell'Italia più forte del dopoguerra. Insieme a Bruno Franceschetti, che poi diventerà l'allenatore di Jury Chechi, parte per Tokyo, finendo però ai piedi del podio nipponico. Ai campionati italiani batte Carminucci alle parallele pari, divenendo il numero uno di specialità, nel 1965 farà altrettanto al cavallo con maniglie. Dopo un Mondiale a Dortmund senza grandi sussulti, si riscatta ai Giochi del Mediterraneo di Tunisi nel 1967, dove vince di nuovo il titolo a squadre, con importanti piazzamenti individuali: due argenti e due bronzi. In Messico, alle Olimpiadi del '68, finisce dodicesimo con un'Italia traumatizzata dall'infortunio di Menichelli al corpo libero.

La carriera da dirigente

Appeso il body al chiodo, nel 1977 diventa DTN della Maschile. Nel 1985 Bruno Grandi lo vuole Segretario Generale Fgi e con questa carica dirige, tra le altre cose, l'organizzazione degli Europei GAM di Roma nel 1981 e di quelli giovanili di Rimini nel 1984, nonché, due anni dopo, della rassegna continentale di Ritmica nel 1986, e della finale di Coppa Europa maschile e femminile nel 1988, entrambe a Firenze. In qualità di capomissione accompagna la delegazione ginnica ai Giochi Olimpici di Seul (1988), Barcellona (1992) e Atlanta (1996). Ha assunto anche l'incarico di numero uno del Comitato tecnico maschile dell'Unione Europea di ginnastica, dal 1984 al 1989, e membro del Comitato esecutivo UEG, a Losanna, dal 1989 al 1994. Dal 1999 al 2004 ha ricoperto il ruolo di responsabile dello Stadio Olimpico di Roma. Uno dei suoi ultimi impegni manageriali è stato nel 2006 per i Giochi Olimpici invernali di Torino.