Monza, ritorno al passato. Nella piazza rinnovata sbarra e 150 parcheggi

La rivoluzione è terminata. Da ieri piazza Cambiaghi è tornata ad essere un grande parcheggio aperto ai cittadini, ripristinando così tutte le funzioni che aveva prima del restyling. All’aspetto rinnovato, con una superficie totalmente rifatta e finalmente omogenea, in asfalto prestampato, si è aggiunta ora l’attivazione di circa 150 stalli a strisce blu regolati da sbarre. L’accesso con sbarra è da via Colombo, appena prima del confine della Ztl, il parcheggio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ad eccezione del giovedì e del sabato nelle fasce orarie dei mercati settimanali.

La prima mezz’ora di sosta è gratuita, poi scatta la tariffazione: 2 euro per la prima ora dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, con lievi riduzioni di costo a mano a mano che aumentano le ore di parcheggio (con limite massimo per una giornata di 12 euro). Dalle 20 alle 24 è prevista la tariffa unica di 3 euro, che dalle 2 di notte alle 8 scende a 2 euro. È possibile pagare prima dell’uscita con l’app di Monza Mobilità o alle casse automatiche utilizzando contanti o carte di pagamento. In alternativa al pagamento orario è prevista in via sperimentale la possibilità di accedere al parcheggio tramite la lettura della targa pagando in un’unica soluzione una tariffa agevolata mensile. Le tariffe disponibili sono tre: 40 euro al mese per i residenti nella Zpru Centro di Monza e sprovvisti di spazi di sosta in aree private, 50 euro per tutti gli altri cittadini monzesi e 60 euro per i residenti fuori città.

È possibile acquistare l’accesso mensile al parcheggio al link https://monzamobilita.it/abbonamenti/abbonamento-mensile/. Gli accessi a tariffa agevolata per febbraio resteranno acquistabili fino a domani, e anche per i mesi successivi sarà possibile acquistare l’abbonamento mensile dal giorno 15 al giorno 28 del mese precedente l’inizio di validità. "Il parcheggio – osserva l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà – offrirà un luogo comodo e vicino al centro a chi deve sostare in città con la propria auto. Con l’introduzione delle tariffe agevolate abbiamo voluto dedicare attenzione ai residenti del centro sprovvisti di parcheggio privato e a chi, più in generale, prevede di parcheggiare spesso nell’area". Vicinissima l’attivazione anche delle videocamere di sorveglianza su tutta l’area. "È nostra premura garantire la sicurezza della piazza – afferma l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia –, a cui le videocamere possono contribuire con la loro funzione di deterrenza. Resterà tuttavia necessario mantenere intensi i controlli delle forze dell’ordine, per cui si procederà con interventi specifici. Abbiamo riscontrato le scorse settimane episodi di pernottamenti notturni per cui dobbiamo registrare che l’area rischia ancora di essere sede di questo tipo di comportamenti marginali".