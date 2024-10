Monza Calcio e il vero sogno americano

Crippa

Sarebbe piaciuto a Silvio Berlusconi, ci scommettiamo. Una storia d’altri tempi, il lustrascarpe cresciuto nel Bronx che “marinava“ la scuola all’età di 6 anni capace di trasformarsi in un uomo d’affari di successo. Un’incarnazione del sogno americano, lui figlio di immigrati, un nonno morto in miniera. Il nome dell’imprenditore italo americano Mario Gabelli, patron della Gamco, un fondo di investimento che gestisce 32 miliardi di dollari, un patrimonio personale di 2 miliardi di euro, è rimbalzato nelle ultime ore su tutti i giornali. Sarebbe lui il coniglio nel cappello della Fininvest, in procinto di vendergli il Calcio Monza. Visto che i figli di Berlusconi – non è un mistero – dalla morte di papà stanno cercando qualcuno a cui cedere il suo ultimo sogno. La trattativa sarebbe già in stato avanzato, restano da limare alcuni dettagli, come la percentuale con cui potrebbe rimanere in sella anche la Fininvest, che pare voglia tenersi una quota della proprietà. Un salto nel buio per l’asfittica provincia brianzola, incapace, o meglio disinteressata ormai da tempo a mettere un ghello nella squadra di calcio del territorio. E se non ci sono compratori, allora ben vengano gli stranieri. Del resto, il Monza si ritroverebbe in buona compagnia, visto sarebbe l’undicesimo club di proprietà non italiana in Serie A. Non è la prima volta che uno straniero si compra il Monza, dall’anglo brasiliano Anthony Emery Armstrong al britannico Dennis Bingham. Ma se quelli erano avventurieri che fecero solo male del club, Gabelli parrebbe un ottimo partito. Ha 82 anni, e quindi l’esperienza non gli manca, anche se non strettamente nel mondo del calcio, ma trattandosi di uomo avveduto pare che abbia deciso di affidarsi a un altro “ragazzino” che invece di pallone dovrebbe intendersene: Adriano Galliani. E dunque, come Gabelli dice ai tanti ragazzi che ha aiutato con le sue borse di studio, "la vita è piena di buche, ma dimenticate le buche: avanti tutta". Prosit.