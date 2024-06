Mombello fa ancora scuola. Medici da tutta Europa nei padiglioni di Limbiate

Medici da tutta Europa hanno visitato le strutture di Mombello nel corso del seminario promosso giovedì e venerdì da Eamhid, associazione europea per la salute mentale e le disabilità intellettive. Ad accogliere la delegazione europea guidata dal presidente di Eamhid Ken Couternay, c’erano il direttore generale Asst Brianza Carlo Tersalvi e il direttore Rsd Sergio Terrevazzi, con il direttore socio sanitario di Asst Brianza Antonino Zagari. Tra gli ospiti la psichiatra Angela Hassiotis della London Global’s University. A Mombello gli ospiti hanno visitato il presidio Corberi che ospita ancora oggi numerosi malati psichici e la Residenza sanitaria disabili Papa Giovanni XXIII, strutture che sono state oggetto di uno studio di ricerca pubblicato sulla rivista “Journal of Intellectual Disability Research“. Dal lavoro scientifico è emersa un’elevata prevalenza di disturbi psichiatrici in comorbidità con la condizione di base di disabilità intellettiva negli ospiti delle due strutture (tra cui: autismo 61%; psicosi 38%). La complessità dei pazienti del Corberi ha posto in questi anni numerosi interrogativi sui percorsi di cura possibili e sugli obiettivi degli stessi che hanno portato a elaborare gli attuali modelli di cura, centrati sulla persona che vedono convergere più figure professionali allo scopo di migliorare la qualità di vita dell’ospite. In questo percorso si è inserita la due giorni di studi internazionali e di scambi di esperienze che si è conclusa venerdì all’Università Bicocca di Milano, con le relazioni dei medici che operano nelle strutture sanitarie brianzole.

Ga.Bass.