Michela Cambiaghi, la dottoressa che ama fare gol ha firmato: giocherà nell’Inter

Concorezzo (Monza e Brianza), 18 agosto 2023 – Bomber e dottoressa, perché Michela Cambiaghi, concorezzese classe 1996 cresciuta nelle giovanili di casa, e ora attaccante dell’Inter Women, non tira solo calci al pallone con successo, ma in primavera si è anche laureata in Management, finanza e international business, a Bergamo .

È lei l’ultimo acquisto della prima squadra nerazzurra, contratto firmato fino al 2025, in arrivo dal Parma femminile.

Un orgoglio per tutta la città che l’ha già invitata in Municipio, ad accoglierla, il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore alle Politiche giovanili Gabriele Borgonovo."È un esempio per i giovani", dicono.

La sua è una carriera sportiva costruita sul sacrificio e l’impegno, ma c’è anche un gran piacere, è figlia d’arte, papà Alberto ha giocato a lungo in Serie B con la maglia del Messina, lei il calcio ce l’ha nel sangue fin da piccola e ha mosso i primi passi proprio nella Concorezzese con il fratello Simone.Nel 2010, il primo salto alla Fiammamonza, poi è arrivata la maglia del Mozzanica, società bergamasca, e quella del Como nella stagione 2016-2017 e poi di nuovo a Monza.Nel 17-18 il trasferimento a Sassuolo, dove è rimasta per quattro campionati: 17 gol in 55 partite. Infine, l’approdo a Parma e ora il ritorno in Lombardia, nel club per il quale il suo cuore batte da sempre.

"Un impegno sportivo importante che però non le ha impedito di completare il percorso universitario e progettare il prossimo master con la Bocconi - sottolinea il primo cittadino - Una bussola per tanti ragazzi".

"Non è stato facile conciliare lavoro e studio, perché per me il calcio è una professione", rivela la giocatrice.

Ma le foto in tailleur con la tesi e la corona d’alloro a incorniciare una cascata di riccioli biondi e quella in calzoncini in campo raccontano che ce l’ha già fatta. Ora ha già davanti a sé un altro obiettivo: "Segnare, segnare, segnare".

E un sogno nel cassetto: "Conquistare la Nazionale".