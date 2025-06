Metrotranvia Milano-Seregno. Pronto il programma del cantiere

Metrotranvia Milano-Seregno: nei prossimi giorni il nuovo programma verrà illustrato ai sindaci dei Comuni coinvolti. La Città metropolitana di Milano, settimana prossima ospiterà i sindaci dei Comuni interessati dai lavori della metrotranvia Milano–Seregno: in tale occasione verrà illustrato il nuovo programma complessivo dell’opera da parte degli uffici del Responsabile unico del procedimento, della Direzione Lavori e dell’Appaltatore.

L’evoluzione dei termini contrattuali derivanti dal Lodo arbitrale pronunciato a dicembre 2024, i successivi sviluppi del processo di cessione del ramo di azienda dell’impresa costruttrice e ulteriori elementi di contesto legati alla gestione contrattuale che hanno necessariamente avuto bisogno del necessario tempo di analisi, oggi consentono di presentare un documento supportato da una serie di considerazioni tecniche a suffragio delle varie tempistiche. Al fine di poter dare il giusto tempo di illustrazione e di confronto operativo con le singole amministrazioni, la Città Metropolitana ha calendarizzato due incontri: giovedì 5 giugno a partire dalle 11.30 fino a tardo pomeriggio con i Comuni di Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Milano e Bresso e mercoledì 11 giugno i Comuni di Cormano, Nova Milanese, Desio e Seregno. L’ultimo aggiornamento risale a metà gennaio, quando con una audizione in Commissione Territorio di Regione Lombardia, si era fatto il punto della situazione per capire lo stato dell’arte dei lavori. L’opera, progettata nel 1999, ha subito un iter complesso e travagliato con l’apertura dei cantieri a gennaio 2023 per un investimento complessivo di 256 milioni di euro. Si tratta di un’infrastruttura importante per potenziare la mobilità e alleggerire la viabilità di una zona densamente popolata su cui insistono centinaia di migliaia di abitanti in due province. Sul territorio di Nova si sviluppano complessivamente 2,6 km di tracciato.

