Metalmeccanici superaggiornati. Nasce il portale MetApprendo

Assolombarda e organizzazioni sindacali lanciano “MetApprendo“, la piattaforma per la formazione continua. Per affrontare le sfide della trasformazione digitale e della transizione ecologica, le imprese hanno necessità di competenze qualificate e sempre aggiornate. La formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori acquisisce un ruolo chiave per la crescita economica e la competitività delle imprese. Su queste premesse è stato progettato “MetApprendo“ il portale dei servizi dedicato proprio alla formazione a disposizione di aziende e di lavoratori metalmeccanici e presentato da Assolombarda e da Fim Monza Brianza Lecco, Fiom Monza Brianza e Uilm Milano Monza e Brianza. Il portale, realizzato da Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, previsto dal Contratto collettivo nazionale del 2021, agevola l’organizzazione, pianificazione e registrazione della formazione per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende, rendendo il processo formativo ancora più accessibile, tracciato e flessibile. "Rafforzare e sostenere l’aggiornamento professionale dei lavoratori e delle lavoratrici è uno dei valori più importanti per le nostre imprese - ha affermato Aldo Messedaglia, direttore area sindacale di Assolombarda - perché sulle competenze si fonda la capacità di competere, creare sviluppo per il territorio e benessere per la collettività". "Le innovazioni tecnologiche stanno facendo evolvere le aziende che hanno bisogno di professionalità sempre più specializzate e aggiornate - hanno sottolineato FIM Monza Brianza Lecco, FIOM Monza Brianza e Uilm Milano Monza e Brianza - Il portale offre alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici percorsi di approfondimento e di sviluppo delle competenze". C.B.