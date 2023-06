Meda: riduzione dei mutui grazie all'avanzo di bilancio

Nell’ultimo Consiglio comunale è stata approvata una variazione di bilancio che destina parte dell’avanzo a una riduzione dei mutui. "Andiamo a togliere 1.620.000 euro di mutui, che avevamo previsto all’interno del Piano delle Opere Pubbliche, sostituendoli con l’avanzo - ha detto il sindaco Luca Santambrogio -. È stata anche un’occasione per parlare ai cittadini - e secondo me il Bilancio Partecipato è un ottimo mezzo per parlare con loro e per avere il polso di ciò che vogliono e quindi riuscire a finanziare subito determinate opere ed esaudire ciò che il cittadino ritiene necessario per il suo quartiere. È leggere il territorio, perché è impossibile essere presenti in tutti i quartieri".

Son.Ron.