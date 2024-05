Mauro Sala, quel gol a 8 anni e il ritorno alla Dominante per vincere

Il primo gol non si scorda mai. Anche se da quel guizzo vincente è passato ormai mezzo secolo. Ma nei ricordi di Mauro Sala, 58 anni, dal 2010 direttore sportivo de La Dominante, quell’episodio è sempre ben impresso. Il debutto come goleador lo fece a 8 anni a spese della Di.Po. "Chiusi gli occhi - rammenta – e tirai. Li riaprii e mi resi conto di aver segnato". Sala, agente di commercio di professione, iniziò appunto la sua avventura nel mondo del pallone con la maglia della “Domi“. Una specie di obbligo per un monzese del quartiere Cazzaniga come lui, da sempre legato al club nerazzuro. Quel bomber in miniatura, diventato grandicello, ha esordito in prima squadra a 17 anni e non ha smesso di fare gol.

Ha poi militato in compagini monzesi non più esistenti, il Triante San Martino e il Santalbino. Con quest’ultimo ottenne due salti di categoria e arrivò in Promozione. Ma ha giocato anche a Biassono, Renate, Busnago e Cinisello. A 33 anni smette con il calcio giocato e torna alla “sua“ Dominante: dapprima per allenare la formazione juniores, poi per ricoprire il ruolo di diesse. Ha perciò contribuito ad assemblare la formazione dominantina di Prima categoria che, questo pomeriggio alle 16 (Centro sportivo di via Ramazzotti), affronterà il Calusco nel secondo turno dei playoff. Ai padroni di casa basta un pareggio per proseguire nella rincorsa al ritorno in Promozione. La Dominante manca da questo campionato dalla stagione 2012-2013. L’attesa, per il diesse, è già durata troppo. "Speriamo - aggiunge - di restare in corsa fino alla fine".

Gianni Gresio