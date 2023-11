Master-artigiano si diventa. Nuove proposte cercansi

Un "Master artigiano" sulla falsariga di "Master chef" per avvicinare i giovani e fare scoprire tutte le potenzialità e la bellezza di questo settore produttivo. È la proposta lanciata da Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico, che ieri mattina ha incontrato tutte le associazioni di categoria nel teatrino della Villa Reale. Un tema, soprattutto, al centro del dibattito: la mancanza di ricambio generazionale a causa della difficoltà di avvicinare i giovani. Guidesi è stato chiaro: "Quando i numeri dell’artigianato non saranno più quelli attuali, allora sarà un problema per tutta l’economia nazionale. Noi, come Regione Lombardia, stiamo cercando di lavorare perché non si arrivi a quel punto di non ritorno". E tra le tante iniziative, Guidesi ha lanciato anche quella di una competizione tra giovani artigiani. "So che sembra di banalizzare l’importanza di questo settore - ha spiegato -, ma visto che con “Master chef” si sono rilanciati tutti gli istituti alberghieri. Io credo che se si mostra il lavoro dell’artigiano direttamente sul campo, sono tanti i ragazzi che possono scegliere questa strada. Una iniziativa di rigenerazione urbana, dove troviamo per esempio chi esegue opere da giardinaggio, l’elettricista che sviluppa i progetti di domotica e tante altre figure. Tengo molto a questa idea".

La Villa Reale potrebbe essere la sede ideale per proporre questa sfida. Guidesi, però, ha puntato il dito anche verso il mondo della scuola: "Le aziende devono avere la possibilità di dire la loro. Inutile dare agli studenti competenze che sono già superate". "A Monza e Brianza - ha aggiunto a margine dell’incontro - siamo messi piuttosto bene. Questo è un territorio di eccellenza mondiale per il settore del legno arredo. Abbiamo anche a Lentate sul Seveso la scuola di Federlegno Arredo, dove i giovani escono già formati. Per altre professionalità c’è tanto da fare. Anche noi come Regione dobbiamo fare capire anche alle famiglie che l’artigianato non è Serie B". Sul palco Giovanni Bozzini (presidente di Cna Lombardia), Stefano Fugazza (presidente Claai Lombardia), Eugenio Massetti (presidente Confartigianato Imprese Lombardia), Tiziano Pavoni (presidente Ance Lombardia) e Mauro Sangalli (Casartigiani Lombardia).