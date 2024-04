L’ultimo saluto: "Ginetta merita il Giovannino"

L’ultimo saluto alla storica volontaria Ginetta Spreafico Ceriani ieri nella chiesa di Santa Maria al Carrobiolo (nella foto) è stato pieno di commozione. La signora Ginetta se n’è andata a 99 anni, dopo oltre 40 vissuti come volontaria in numerose associazioni della città: Comitato Maria Letizia Verga, Abio, Aido, Avo, Unitalsi. È sempre stata vicina ai bambini, ai malati e agli anziani negli ospedali e con pellegrinaggi religiosi. "Fino all’ultimo ha vissuto con passione e coscienza civica – la ricorda dal pulpito padre Daniele Ponzoni, suo intimo amico –. Aveva uno sguardo aperto sul mondo e sugli altri: era semplice, diretta, retta di cuore. Sempre sorridente". "Nella gratuità di ciò che faceva c’è la sua enorme grandezza – dicono Antonio Cavezzan e Giorgio Tincani di Aido Monza –. La proporremo per il Giovannino d’oro alla memoria".