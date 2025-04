Luci accese sul palco del Bloom. Dal rock-punk dei Delta Sleep al leggendario Distorsioni Fest

Il rock intrecciato a punk ed elettronica di una delle band britanniche più potenti e visionarie del panorama inglese. Un festival fatto di musica e arte, oltre all’energia punk hardcore di band italiane ed europee che porteranno il leggendario Distorsioni Fest in Brianza. E ancora, il cinema impegnato e i giochi di carte collezionabili. Concerti, rassegne, film e altro ancora per una settimana fitta di appuntamenti al Bloom di Mezzago. Il centro multiculturale di via Curiel accenderà luci e amplificatori del palco già domani alle 21, quando tra le sue mura arriveranno da oltremanica i britannici Delta Sleep, gruppo originario di Canterbury e oggi di stanza a Brighton, che farà tappa in quel di Mezzago con il suo tour italiano: si tratta di una band cult, che al math-rock iniziale ha unito influenze punk, elettroniche e r&b, come ben esemplificato dai pezzi del loro quarto, recente album “Blue Garden” pubblicato a settembre scorso. Nei loro brani scavano nell’oscurità dell’animo umano alla ricerca di una luce di speranza, in mezzo alle ingiustizie e alla disperazione. Ad accompagnarli ci saranno i danesi Inventory, band alternative-rock di Copenhagen, e i milanesi Odessa, in bilico tra punk-rock, post-hardcore e indie. Biglietto d’ingresso 20 euro.

Giovedì dalle 18.30 “Zzulo Arts & Music Festival”, una rassegna che metterà in fila tante band diverse e 7 stand dedicati alle arti, dai gioielli al crochet: a darsi il cambio sul palco mezzaghese saranno Tagrui & Josh, Atra Theatra, Paradox, Matteo Cozze e Diorama; Mud Buskers, Crushed Fingers, Youngover & Giulia Rizzi, Endri, South Brianza e Zizzulino. Biglietto d’ingresso 5 euro. Contemporaneamente, sempre giovedì, dalle 20.30 in altri spazi del Bloom si terrà l’iniziativa “Tcg Arena”, con gli appassionati di giochi di carte collezionabili che potranno sbizzarrirsi in sfide a One Piece, Magic The Gathering e Yu-Gi-Oh. Ingresso libero.

Venerdì appuntamento per gli appassionati di cinema, con la proiezione alle 20.30 del documentario “Flora” di Martina De Polo, sulla storia di Flora Monti, la più giovane staffetta partigiana della Resistenza italiana. Sabato, invece, ci sarà l’incontro tra due realtà importanti della provincia italiana impregnata di musica con l’evento “Distorsioni Fest meets Bloom”. Il Distorsioni Fest, uno degli appuntamenti più apprezzati e seguiti dell’underground italiano, dalla Puglia salirà fino in Brianza portando il suo cuore ruvido e indipendente con un trittico di band di sicuro impatto: dalle 20.30 suoneranno, direttamente da Bristol, i britannici Heavy Lungs, potente bomba post-punk di grande energia; i milanesi La Crisi, vera e propria istituzione dell’hardcore italiano, e gli Irma, in bilico tra post-hardcore, metal e alternative-rock. Biglietto d’ingresso 20 euro.