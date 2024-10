Lo stalker di una famiglia. Molesta pure la figlia dell’ex e il suo giovane fidanzato

Se l’era presa anche con la figlia della sua ex e si era appostato nel parcheggio di un locale minacciandola. Accade lunedì intorno alle 22 quando una Volante della Questura di polizia di Monza viene inviata sul posto per verificare una segnalazione. E dentro trova un uomo di 34 anni che, in stato di alterazione, sta minacciando la figlia della propria ex compagna e il suo fidanzato. Notata la presenza della polizia, con fare minaccioso il 34enne a questo punto riversa la sua rabbia nei loro confronti. Tuttavia, gli agenti riescono a bloccarlo, mentre continua a pronunciare frasi minacciose nei confronti dei poliziotti e della ragazza.

Ricostruita la vicenda, gli agenti hanno appurato che il cittadino italiano aveva avuto una relazione turbolenta con la madre della ragazza, la quale era più volte fuggita di casa, e pertanto la donna aveva posto termine alla relazione per i comportamenti minacciosi e irascibili dell’uomo. Che, incapace di reggere la fine della relazione, aveva iniziato però una intensa attività di stalking, presentandosi spesso sotto casa della donna e inviandole messaggi. Quella sera stessa l’uomo aveva deciso di recarsi presso il locale dove lavorava il fidanzato della figlia della ex compagna per tentare di incontrare la donna. Per il comportamento tenuto lo stalker è stato tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza per l’udienza di convalida dell’arresto, a seguito della quale è stata disposta per lui la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.

Dario Crippa