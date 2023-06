Lissone: Semavelox per chi non rispetta il rosso anche di notte

Prima sono stati i semafori lasciati accesi e in funzione pure di notte, ora sarà il semavelox che pizzicherà chi non rispetta il rosso, specialmente a tarda ora. Il Comune prova a dare un’ulteriore stretta per aumentare la sicurezza della circolazione su via Buonarroti, il lungo rettilineo che porta dai confini con la frazione di Santa Margherita e dal quartiere don Moscotti fino in centro. La Giunta guidata dalla sindaca Laura Borella ha appena dato il via libera al progetto di installare all’incrocio con via Tiziano Vecellio e via Nazario Sauro un "dispositivo di controllo elettronico ed automatico di passaggio con semaforo rosso": la telecamera immortalerà e sanzionerà chi non si fermerà col rosso. Per i trasgressori ci saranno multe salate e la perdita di diversi punti della patente. Già due anni fa la polizia locale aveva stabilito di mantenere accesi, in via sperimentale, 24 ore su 24, i semafori che regolano i 3 incroci principali che tagliano via Buonarroti, per costringere auto e moto a rallentare anche di notte. Lì infatti di incidenti ce ne sono stati diversi nel corso degli anni passati, soprattutto a tarda ora, quando gli impianti erano spenti o lampeggianti.

Andando incontro a una richiesta avanzata dai residenti della zona il Comune aveva optato per l’accensione anche notturna dei semafori, per limitare la velocità dei veicoli. I nuovi semavelox saranno installati sia in direzione nord che in direzione sud. Contemporaneamente sarà collocata pure la segnaletica che avviserà i guidatori della presenza degli apparecchi. Via Buonarroti è "uno dei principali assi viari di Lissone e presenta una certa intensità di traffico anche nelle ore notturne", spiegano dal municipio. Di sera e di notte c’è chi tiene una velocità troppo alta e pure qualcuno che non rispetta il semaforo. I nuovi "rilevatori automatici di infrazioni semaforiche" andranno ad aggiungersi a quelli già presenti da anni su via Matteotti.

Fabio Luongo