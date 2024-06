Lissone rimpolpa la retroguardia: 4 nuovi acquisti

L’ultima settimana di mercato della rinnovatissima, a 360 gradi quindi anche sotto il profilo societario, AC Lissone si chiude con quattro new entry e la conferma del difensore classe 1999 Stefano Biella (16 presenze per lui), che sarà uno dei pochissimi “sopravvissuti“ (inizierà la sua quinta stagione sul campo di via dei Platani) dopo la cura avviata dal nuovo direttore sportivo Colombo. Che intanto ha concluso ulteriori quattro innesti. Il nome più noto è quello di Maicol Cavalcante proveniente dall’Universal Solaro ma che fino al 2020 ha militato in Serie D prima a Seregno, poi Varese (guadagnandosela sul campo vincendo l’Eccellenza), poi Grumellese e Arconatese.

In Eccellenza ha giocato a Olginate e Lazzate, poi Meda. Carmelo Urso è un difensore del 1988 che esordisce a Concorezzo poi milita tra Oreno, Bernareggio e ultimamente a Lesmo. Nello stesso reparto arriva Lorenzo Ricci (foto) che dopo tre stagioni e un campionato di Prima Categoria vinto con la Baranzatese sposa il nuovo progetto lissonese. Muggiò e Sesto 2012 altri due club in cui ha militato. C’è anche un portiere nella lista della spesa di Colombo. Si tratta del classe 2003 Davide Biginato nelle fila nella stagione appena conclusa del Don Bosco Cesano Maderno, cresciuto nel settore giovanile del Seregno e transitato poi a Bovisio Masciago.

Ro.San.