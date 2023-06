L’isola pedonale riapre al traffico Esplode la polemica su piazza Roma Pronti un flashmob e una petizione

di Cristina Bertolini

Dopo meno di 10 giorni dall’insediamento della Giunta Assi già si accendono le polemiche tra maggioranza e opposizione. Oggetto del contendere, l’apertura al traffico di piazza Roma che, come spiega l’assessora alla polizia locale Mariele Benzi, verrà aperta al traffico durante la settimana e di sabato fino alle 13. "Dopo di che - spiega Benzi - sarà chiusa al traffico fino alle 24 di domenica sera, fatto salvo per manifestazioni e festività che richiederanno una maggiore chiusura". Il provvedimento era uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale, richiesto a gran voce perché la piazza isolata e la mancanza di parcheggi rendevano difficile l’accesso ai negozi del centro, mettendo in ginocchio i commercianti, dirottando lo shopping nei centri commerciali fuori città. "Inoltre - tiene a puntualizzare l’assessora - abbiamo recuperato oltre 30 posti auto in più rispetto allo stato di fatto. Saranno in piazza Roma, via De Gasperi e via Filzi, nel tratto compreso tra via Baracca e via De Gasperi verso il centro". La levata di scudi dell’opposizione non si è fatta attendere.

"La Giunta Assi inizia il suo mandato con un intervento che priva Brugherio di uno spazio per la socialità presente in tutte le città a noi vicine. Una scelta che non risolve affatto il problema della sosta, sacrifica piazza Roma al traffico e aumenta il pericolo per gli utenti - recita il comunicato congiunto di Partito democratico, “Brugherio è Tua” e Alleanza progressista -. Una riapertura fatta in estate, stagione di massimo utilizzo da parte delle persone, va contro tutti coloro che vivono la piazza quotidianamente. I pomeriggi, le serate infrasettimanali e i sabati mattina sono occasione per ritrovarsi in centro.

La decisione della Giunta va contro le esigenze di tutti, aumentando il pericolo: ci chiediamo come le persone possano frequentare negozi e locali del centro, nel momento in cui sfrecciano le macchine in piazza.

La riapertura sottrae alla comunità anche le sere in settimana, momento garantito già prima della pedonalizzazione.

Noi come opposizione abbiamo una visione diversa: venerdì sera alle 21, flashmob in piazza con iniziative a sorpresa, per far vedere la quotidianità di chi vive quello spazio e lancio di una raccolta firme e una mozione che porteremo quanto prima in Consiglio". Impraticabile ad oggi la soluzione del parcheggio sotterraneo nell’area di Parco Miglio. Era stata un’idea del centrodestra nella campagna elettorale in cui però vinse Marco Troiano. La stessa giunta Troiano, nell’attuazione del cosiddetto Piano del Centro, aveva considerato il progetto, ma non se ne era fatto nulla.

"Ci sono almeno tre fattori che rendono questa ipotesi poco praticabile - considera il sindaco Roberto Assi -: i costi milionari; la normativa antisismica aggiornata per cui le case intorno non sono adeguate; gli spazi ristretti che garantirebbero al massimo 60 stalli".