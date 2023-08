L’incrocio killer va sotto i ferri Basta incidenti alla “bananina“ La soluzione sarà una rotonda

di Cristina Bertolini

Via libera dell’Amministrazione al progetto esecutivo per la sistemazione dell’incrocio tra viale Monza e la Sp177, uno dei punti che registra più incidenti nel territorio cittadino e che era già stato oggetto di un protocollo d’intesa fra la Provincia, la Prefettura di Monza e Brianza e i Comuni di Usmate e Arcore. In base al documento sottoscritto lo scorso autunno, Usmate, in collaborazione con Arcore, si era fatta carico di progettare una soluzione che permettesse di migliorare lo svincolo della Sp177, riducendone l’incidentalità. A farsi carico dei costi necessari per le opere, stimati in 144mila euro, sarà la Provincia, a cui appartiene il tratto di strada.

"Il Comune ha fatto la propria parte, individuando una soluzione che renderà più sicuro un tratto di strada particolarmente pericoloso - sottolinea la sindaca Lisa Mandelli -. Ci auguriamo che la collaborazione sovracomunale possa tradursi quanto prima in opere a vantaggio dei cittadini". L’incrocio tra viale Monza e la provinciale Bellusco-Gerno si trova sul confine tra Arcore e Usmate e permette il collegamento con la A51, ossia la tangenziale Est.

Oggi l’incrocio è uno svincolo a raso: la strada principale è la Sp177, mentre chi arriva da viale Monza deve dare la precedenza. Vi sono diverse criticità, tra cui un sistema di precedenze complesso. Il progetto prevede la trasformazione dello svincolo in una rotonda vera e propria, con un’isola centrale che renda più sicuro tutto l’incrocio. In particolare, a essere migliorati saranno i raggi di curva dei 3 rami stradali: questo risagomando le isole spartitraffico esistenti. C’è inoltre in programma la chiusura della corsia che porta direttamente il traffico proveniente da Bernareggio ad Arcore: in futuro i veicoli entreranno tutti nella rotonda, da cui potranno dirigersi verso Arcore o verso Usmate. Verrà poi aggiunta una nuova isola spartitraffico, a sud della rotonda, per mantenere l’attuale corsia esterna, destinata ai veicoli provenienti da Arcore e diretti verso Bernareggio. "Grazie agli interventi proposti - si legge nel progetto approvato dalla Giunta - il nuovo assetto viabilistico porterà una sensibile riduzione dei punti di conflitto", ossia dei luoghi a rischio incidente. Sarà infine rifatta la segnaletica orizzontale e verrà completata quella verticale.