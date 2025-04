L’incontro con gli artigiani: "Le macchine replicano, voi inventate"

Le tecnologie non possono sostituire la creatività umana. Questo in sintesi, il messaggio che lo scorso anno si sono portati a casa gli artigiani brianzoli, presenti allo straordinario appuntamento in Vaticano con Papa Francesco, insieme al presidente di Apa Confartigianato Monza e Brianza e Milano Giovanni Mantegazza.

"L’uso delle tecnologie ha accresciuto le possibilità del settore, ma è importante che non finiscano per sostituire la fantasia dell’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio. Le macchine replicano, anche con una rapidità eccezionale, mentre le persone inventano!".

Sono le parole del discorso che Papa Francesco rivolse ai 7000 imprenditori e dirigenti di Confartigianato giunti da tutta Italia e ricevuti nella mattinata di sabato 10 febbraio 2024 in udienza nell’Aula Paolo VI in Vaticano. La Brianza fu presente con una delegazione di circa 70 tra imprenditori, dirigenti e dipendenti dell’associazione di categoria.

"È stato un appuntamento unico ed indimenticabile – ha commentato il Presidente di Apa Confartigianato Imprese Giovanni Mantegazza – La riflessione del Santo Padre è stata strumento per fare luce sul nostro cammino: vivere questo momento straordinario con l’intera comunità di Confartigianato io penso sia stata l’occasione per sentirci un’unica grande famiglia che condivide preoccupazioni, sfide ma anche tanto orgoglio e senso di appartenenza. Quello che è successo quel sabato sarà per tutti noi un ricordo prezioso, che saprà andare anche oltre: uno stimolo per continuare a trasmettere i nostri valori, la nostra creatività, la nostra solidarietà. Per essere poi comunità attiva nei nostri territori e veri costruttori di pace".

C.B.