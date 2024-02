Limbiate (Monza e Brianza) – Vigili del fuoco in azione in Brianza, a Limbiate. L’allarme è scattato nella serata di oggi, lunedì 26 febbraio, per un incendio divampato all’interno di una Rsa. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri, al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Stando alle prime informazioni è stata disposta l’evacuazione di trenta persone (si tratterebbe di pazienti della struttura). Sono in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo.