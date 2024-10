L’esercito delle emergenze: "Da 25 anni sempre in prima linea"

Buon compleanno alla protezione civile di Meda, che spegne 25 candeline. Oggi, in sala civica Radio, l’Amministrazione comunale e i volontari del Gruppo invitano i cittadini di ogni fascia di età a partecipare alla ricorrenza conoscere l’organizzazione, attività, mezzi, attrezzature e tutto il sistema di cui i medesi stessi sono parte attiva. L’occasione giusta per presentare un importante servizio di cui l’Ente si è recentemente dotato, il servizio di monitoraggio e vigilanza meteo-climatica. Una stazione specifica è stata installata alle scuole San Giorgio e consente l’acquisizione in tempo reale di tutte le principali variabile meteo: temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento e precipitazioni, indice di calore, il wind chill, il dew point. Attraverso un software, i dati saranno trasmessi sul sito istituzionale del Comune di Meda, controllando così in tempo reale le condizioni meteo- ambientali in atto sul territorio, usufruendo di un nuovo servizio di estrema importanza e attualità, non solo per esigenze private, ma anche per una corretta gestione e pianificazione del territorio. ll Gruppo, formato da volontari, era stato costituito dal Comune come “Corpo Volontari Antincendio“ nel 1996 trasformandosi in Gruppo di protezione civile nel 1999. Il GCVPC è iscritto all’Albo Regionale del Volontariato di protezione civile della Regione Lombardia e al Dipartimento nazionale di protezione civile. Il Gruppo con 17 tra uomini e donne opera per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi, in supporto alle Forze dell’ordine. Gli indirizzi di formazione dei Volontari sono rivolti nell’ambito dei rischi del territorio con specializzazioni in attività di antincendio boschivo e Idro-geologico e Idraulico.

La manifestazione avrà inizio con la cerimonia religiosa alle 11 nella chiesa Santa Maria Nascente. Dalle 12 seguirà la cerimonia istituzionale alla sala civica Radio. Dalle 16 ci sarà l’evento “La Protezione Civile incontra la Città“, durante il quale sarà presentata la nuova Stazione Meteo Meda e il servizio di previsione meteo a cura dell’ingegnere Alessandro Ceppi. Dalle 12 alle 18 sarà inoltre allestita una mostra fotografica con esposizione di mezzi e attrezzature. Un’opportunità unica per scoprire da vicino gli strumenti e i veicoli utilizzati dalla protezione civile nei loro interventi.