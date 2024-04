L’esercito dei volontari del verde. Pulizie di primavera per quattromila

Si prevedono pulizie di primavera in grande quest’anno. Sabato 20 dalle 9 alle 13 si ripete la giornata di impegno civico dedicata alla ripulitura del verde cittadino e alla cura di luoghi pubblici o privati di interesse sociale, che dal 2013 coinvolge ogni anno migliaia di persone.

La manifestazione coinvolge intere famiglie, gruppi, scuole, associazioni e amici impegnati nei vari “cantieri“ sparsi per la città. Quest’anno saranno almeno 4000 le persone coinvolte - contro le 3500 dell’anno scorso - in 130 cantieri, di cui 73 nelle scuole e 57 (più dell’anno scorso) in altri svariati luoghi (soprattutto aree verdi, giardini, piste ciclabili e centri sportivi). Due le novità di non poco conto: ci sarà un maggiore coinvolgimento di giovani e verranno realizzati tre murales artistici (al di là di quelli scolastici). Questi ultimi vedranno la luce nell’area verde di via Rota-Grassi (nel sottopasso che congiunge via Durini con via Buonarroti), nel sottopasso di via Bergamo e all’Iis Enzo Ferrari di via Monte Grappa. Saranno almeno 150 i giovani (al di là dei contesti scolastici), con ben sette cantieri promossi da realtà territoriali aderenti al tavolo Giovani: gruppi scout (Agesci e laici), associazioni giovanili e iscritti alla Consulta provinciale degli studenti. Le scuole e centri socio-educativi coinvolti saranno 59: 11 nidi, di cui 3 privati e 8 comunali; 14 scuole dell’infanzia, 8 paritarie, 5 statali e la comunale Pianeta Azzurro; 19 primarie; 9 secondarie di primo grado; tutte le 9 scuole secondarie di secondo grado; 5 Centri d’animazione socio educativa e il Centro di formazione professionale Paolo Borsa. Nei plessi scolastici saranno 60 gli interventi di piantumazione, con la messa a dimora di oltre 3000 piante, 49 quelli di verniciatura, 37 di smaltimento di rifiuti e 10 di realizzazioni di murales o di rimozione graffiti. Numerosi saranno i dipendenti comunali impegnati (compresi i dirigenti), insieme ai volontari, alle guardie ecologiche, ai volontari della Protezione Civile, ai sottoscrittori dei Patti di collaborazione e ai giovani del Servizio civile. Confermata la partecipazione diretta di diverse società sportive: Uisp, Astro Roller Skating, Scuola Judo Monza, Atletica Monza, Ges Monza, Asd la Dominante, Asd Tremolada, Asd Nuova Artistica Monza e Forti e Liberi. La mappa completa dei 130 cantieri è online sul sito del Comune, ed è ancora possibile iscriversi consultando l’apposita voce sul sito, in cui scegliere il cantiere e compilare il modulo d’iscrizione. L’Amministrazione comunale fornirà tutto il materiale necessario, oltre che garantire un’assicurazione sull’incolumità di tutti i volontari regolarmente registrati. Un altro traguardo di quest’anno è che sono raddoppiati gli sponsor: ben 8, che con loro presidi e interventi diretti prenderanno parte attivamente alla giornata.