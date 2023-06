L’esercito dei rimandati Giudizio sospeso per tre studenti su dieci

di Cristina Bertolini

Matematica e inglese fanno ancora paura e portano il debito a settembre per percentuali che oscillano tra il 20% e il 30% degli studenti monzesi. Lo dicono le pagelle di questi giorni.

Al liceo scientifico Frisi, su 1.248 studenti, i bocciati sono stati 47, più 2 non ammessi all’esame di maturità, in tutto il 3,93%, una percentuale molto bassa, anche più delle altre scuole; sospesi il 17,63% degli studenti. Sono 9 i non ammessi alla maturità al liceo artistico Nanni Valentini. In prima, su 227 studenti, i non ammessi sono stati 24 (circa il 10%) e i sospesi 47 (poco più del 20%). In seconda, su 238 studenti, 14 i non ammessi e 66 i giudizi sospesi in una o più materie, quasi il 30%, come pure in terza (62 sospesi su 210), dove però i bocciati (7 su 210) calano al 3%. Nelle quarte sono 7 i bocciati (su 208 studenti) e 51 i sospesi. All’istituto alberghiero Olivetti 2-3 studenti per classe non sono stati ammessi, avevando smesso di frequentare. I bocciati sono stati il 3%, ma non tanti i sospesi, 9 su 1.000 (1% circa).

All’Ipsia Enzo Ferrari sono 3 gli studenti non ammessi, più un esterno, mentre sono stati tutti ammessi all’istituto Mapelli, dove, negli anni intermedi, sono in aumento i promossi a giugno.

In prima promossi a giugno il 54%, contro meno del 50% di alcuni anni fa, 21 non ammessi (su 267 sono meno del 10%) e 101 gli studenti con giudizio sospeso (25% circa). Complessivamente, dalla prima alla quarta sono 534 gli studenti promossi (63%), 271 i sospesi (32%) dato simile allo scorso anno (erano 273) e 40 bocciati (4,7%).

Al Mosè Bianchi i non ammessi alla maturità sono 8 (4 al liceo e 4 all’istituto tecnico) pari al 96%. Negli anni intermedi si nota una differenza di risultati tra istituto tecnico e liceo. Già dalla prima al liceo i promossi sono il 63%, contro il 39% degli indirizzi tecnici che poi registrano il 37% di sospesi (contro il 18% del liceo) e il 24% di bocciati (compreso il 4% che ha frequentato meno del 25% dei giorni).

Negli anni successivi, al liceo già dalla seconda i promossi a giugno sono il 70% in seconda e terza e il 92% in quarta, mentre al tecnico si arriva al 63% di ammessi solo in quarta. Soddisfatta la dirigente dell’Hensemberger Petronilla Ieracitano, per il 60% di promossi a giugno, solo il 38% di debiti con 1 o 2 materie e il 5,5% di non ammessi.