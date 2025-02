L’eco-detective. Lezioni di natura per i bambini

La Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII ha ospitato nuovamente l’eco-detective Flora Amelia, figura amatissima dai bambini per la sua profonda conoscenza della natura e il contagioso entusiasmo. Con il suo spirito esplorativo sempre acceso, Flora Amelia è tornata per accompagnare i piccoli in un affascinante viaggio alla scoperta dei segreti che la natura custodisce durante l’inverno. Durante l’incontro, l’eco-detective ha spiegato come le piante si adattino al freddo sospendendo la circolazione della linfa e ha proposto attività pratiche per sensibilizzare i bambini alla cura della natura. Tra le proposte più apprezzate la semina al coperto, con particolare attenzione alle erbe aromatiche. Flora Amelia ha invitato i bambini a osservare con curiosità le piante che resistono al gelo, stimolando uno sguardo attento verso la natura.

