Le indagini contro la criminalità. Arriva il nuovo dirigente alla Mobile

Si è occupato anche di droga e rapine ai portavalori. La Questura di Monza ha un nuovo dirigente della Squadra Mobile. Si tratta del vice questore aggiunto Luca Scolamiero (a sinistra nella foto con il questore Salvatore Barilaro). In arrivo dal Servizio centrale operativo della Direzione Centrale Anticrimine, ha 39 anni, è originario della provincia di Avellino, si è laureato alla facoltà di Giurisprudenza di Pavia e ha conseguito un Master di secondo livello in Scienze della Sicurezza. Nel 2014 arriva alla Questura di Pavia e vi è rimasto sino al 2021 ricoprendo diversi incarichi dirigeniali. Nel 2021 è stato assegnato alla Questura di Lucca, dove ha assunto il ruolo di dirigente della Squadra Mobile, coordinando indagini in materia di spaccio, furti in abitazione e rapine di orologi di lusso in Versilia, e contrasto all’immigrazione clandestina occupandosi di criminalità organizzata di origine pakistana, dello Sri Lanka e del Bangladesh, dediti alla falsificazione di documenti finalizzati al rilascio di permessi di soggiorno. Passato nel 2023 alla Direzione Centrale Anticrimine, ha diretto l’unità delle risorse umane occupandosi anche di supporto alle Sezioni Investigative sotto il profilo logistico e amministrativo-contabile. Successivamente, ha ricoperto l’incarico di responsabile della Sezione reati contro il patrimonio e criminalità straniera, anche di stampo mafioso, occupandosi di assalti a caveau e portavalori.

Da.Cr.