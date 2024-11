Le fiabe fanno bene ai bebè. Maratona di letture in corsia

La fiaba della buonanotte fa bene fin dalla pancia della mamma. Lo sanno bene i professionisti della Asst Brianza che anche quest’anno organizza “Nati per leggere“, la rassegna di appuntamenti per famiglie e bambini che coinvolge reparti, consultori, biblioteche. Una maratona che unisce corsie e territorio. "La scienza dimostra che questa esperienza è essenziale per lo sviluppo con effetti significativi per tutto l’arco della vita", è la tesi alla base di tutto. I piccoli che coltivano la buona abitudine parlano meglio, affinano gli strumenti per affrontare le difficoltà quotidiane e sono più attrezzati per cavarsela di chi invece non vi fa ricorso.

Alcuni appuntamenti hanno fatto da apripista, a Desio c’è uno spazio libri nei reparti di Neonatologia e Ostetricia dedicato ai primi giorni di vita per mamme e papà, a Carate Brianza ci sono state letture ad “Alta voce“ con Abio, Associazione bambini in ospedale, e le neo-madri. Oggi, invece, alla biblioteca di Nova alle 10 si legge “A bassa voce“ con genitori e nonni di bimbi fino a 12 mesi. Alle 10.30, l’appuntamento è alla biblioteca di Seregno con le filastrocche e alle 14.30 a Desio ci sarà di nuovo la lettura collettiva vicino alle culle. Sold out l’appuntamento a Vimercate in biblioteca con il “Carnevale degli animali“, un laboratorio in collaborazione con i neonatologi in servizio in città. Domani, iniziative a Concorezzo, gioco e lettura alle 10 in biblioteca, e anche all’ospedale di Vimercate dalle 10 alle 15 all’Info point con “Come leggere ai piccoli“.

A Carate Brianza a partire dalle 15, il “Primo racconto“ per lattanti, mentre sabato due flashmob, uno alla biblioteca di Arcore alle 10, e l’altro alle Torri Bianche a Vimercate alle 10.30, convertiranno alla causa altre famiglie. A Desio, invece, in biblioteca alla 10 si imparerà a creare un baby-book in bianco e nero. Al centro di tutto, "il ritorno a un momento esclusivo fra genitori e figli. La lettura aiuta a stabilire una relazione intima".