La zona a traffico limitato guadagna spazio. Altri 50 metri per salvare i pedoni dal mercato

Si estenderà di altri 50 metri la Ztl del centro storico di Monza. Una scelta per permettere ai residenti e ai pedoni una migliore viabilità stradale durante i giorni del mercato di piazza Cambiaghi. Nella fattispecie l’amministrazione comunale estenderà i limiti d’accesso ai veicoli fino al tratto di via Colombo compreso tra il civico 9 e l’incrocio con spalto Piodo, spostando a questa soglia il varco d’accesso che in questa strada ha subito vari spostamenti nel corso del tempo, e che ora si vuole definitivamente porre in questo punto. Manca solo l’autorizzazione del ministero delle Infrastrutture per l’installazione dei varchi rossi, che dovrebbe arrivare a giorni. L’obiettivo principale dichiarato dalla giunta è quello di tutelare i pedoni, soprattutto quando sono diretti al mercato del giovedì e sabato in un’appena rinnovata piazza Cambiaghi rispetto a una convivenza difficile con le tante auto che cercano parcheggio in questa densificata area del centro. Rimane invece in sospeso il progetto di allargamento della Ztl - previsto dal Pums - dall’attuale ristretta cerchia del centro storico, a quella più estesa che comprenderebbe l’anello tra via Manzoni, via Appiani, via Aliprandi, via D’Azeglio e via Visconti, con un’area pedonalizzata che passerebbe da 0,3 a 0,6 chilometri quadrati.

Da questo punto di vista si aspetta la realizzazione (tra pochissimo) del progetto Samu (Sistemi adattivi per monitoraggio e gestione della mobilità urbana), che prevede la realizzazione di una centrale di traffic management che tramite l’analisi dei dati su traffico, semafori e parcheggi fatta dall’intelligenza artificiale, farà rimettere mano all’intera viabilità monzese, anche con scelte più mirate riguardo l’allargamento della Ztl.

A.S.