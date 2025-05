La torre di legno del MoVe a fuoco di notte

Panico nella notte fra sabato e domenica. È andata infatti a fuoco la torre del “moVe“ di Lissone. L’incendio è divampato intorno alle 23 all’interno del complesso artistico MoVe di via Luigi Cadorna. A essere interessata dalle fiamme è stata in particolare la torre, una struttura in legno e simbolo dell’ex area industriale trasformata in seguito in uno spazio culturale.

Il manufatto artistico è completamente realizzato in legno e al suo interno erano presenti anche rifiuti di vario genere, che potrebbero essere stati all’origine del rogo. La centralina telefonica dei vigili del fuoco ha iniziando a suonare da parte di parecchi lissonesi che davano l’allarme. Proprio poco prima dell’intervento dei vigili del fuoco su Facebook sulla pagina di “Sei di Lissone se...“ erano molti i post pubblicati in merito. "C’è odore di fumo dove vivo cosa sta accadendo?". "Incendio a Lissone che sta succedendo? Altezza sport Specialist lo vedo da Muggiò". Infatti, a lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti che hanno visto le fiamme anche da lontano.

A sirene spiegate sono accorse, insieme alle forze dell’ordine, le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza, con due autopompe provenienti dai distaccamenti di Lissone e Monza. L’intervento ha permesso di domare le fiamme e circoscrivere i danni. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Le cause dell’incendio della cosiddetta “torre“ del moVe sono tuttora in corso di accertamento.

Sonia Ronconi