La svolta. Entro il 2027 la nuova fermata vista Parco

La città la attende da tempo e ora finalmente l’obiettivo è vicino. La stazione ferroviaria di Monza Est-Parco si farà, anche se bisogna ancora attendere qualche anno. L’argomento è stato portato all’attenzione direttamente da Michele Rabino, responsabile dello sviluppo infrastrutture area nord ovest Milano di Rfi (Rete ferroviaria italiana). A mancare all’appello sui 9 milioni complessivi per realizzare l’opera sono stati finora i 5 milioni di investimenti in capo proprio a Rfi. Soldi che, però, ora il Gruppo ha trovato e investirà, attingendoli dalle risorse già disponibili all’interno del Contratto di programma investimenti 22-26. I restanti 4 milioni sono stati finanziati, invece, da Regione Lombardia, divisi in 2,5 milioni per il sottopasso di Monza Est già realizzato, e in un milione e mezzo stanziato a favore del Comune per costruire la banchina dei treni della linea S7 (la Milano-Lecco via Molteno, conosciuta popolarmente come quella del Besanino). "Monza Est rientra negli interventi programmati da Rete ferroviaria italiana nei prossimi anni nel nodo di Monza – spiegano dalla società –. Nelle ultime settimane abbiamo fatto le verifiche interne e trovato la quota rimanente di 5 milioni di euro per dare avvio alla progettazione di fattibilità tecnico economica dell’intervento". L’obiettivo di Rfi è di realizzare la nuova fermata che si interporrà tra Villasanta e Monza Sobborghi, nel quartiere Libertà, entro il 2027.

Un’opera necessaria per il territorio che, parole del sindaco Paolo Pilotto, "andrebbe a coprire a livello di trasporto su ferro l’area est della città, la quale altrimenti si troverebbe scoperta, in quanto anche la linea M5 della metropolitana, con le sue sette fermate di Monza, riuscirebbe a coprire solo i due terzi del territorio, cioè l’area centro-ovest, lasciando di fatto l’area est in una situazione di emarginazione". I monzesi dell’est possono dunque tirare un sospiro di sollievo.

Sul binario del Besanino la nuova fermata arriverà. È dal 2015 che se ne sente parlare, da quando con il Patto Lombardia la Regione si è impegnata a finanziare - attraverso uno stanziamento di 4 milioni di euro assicurato dal Governo, poi effettivamente investito - la realizzazione del sottopasso ciclopedonale fra le vie Einstein e Confalonieri-De Marchi e la nuova fermata tanto agognata. La burocrazia e la “trattativa“ sull’adeguamento dei costi dei lavori dopo il rincaro delle materie prime hanno allungato i tempi, ma ora, grazie all’assenso e all’impegno di Rfi, il quadro si può considerare definito.

