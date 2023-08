La storica Villa Don Bosco a Triuggio sarà svenduta all'asta

La storica Villa Don Bosco sarà svenduta all’asta. Oggi vale un terzo di due anni fa. La vendita online si terrà il 15 settembre. Ora l’offerta minima è di 1 milione 545mila euro, contro i 4 milioni e 811,32 euro del 2021.Il complesso che un tempo ospitava le suore, era già finito all’asta, ma la vendita era andata deserta. Stavolta l’offerta minima, che si potrà presentare entro il 13 settembre, è di 1 milione 545mila euro. Il tentativo di vendita si svolgerà in via telematica attraverso il portale aste del tribunale. Due anni fa nessun acquirente era stato disposto a spendere 3,6 milioni per l’immobile. Questa era l’offerta minima stabilità dal Tribunale di Monza per un complesso architettonico di oltre 4mila metri quadrati di superficie. Gli esperti avevano stabilito un valore di mercato che era stato stimato in più di 6milioni e 400mila euro così divisi: 2 milioni e 107mila euro per la villa padronale, 167mila euro per la portineria, 2 milioni e 464mila per il collegio

convento, 129mila per i corpi rustici e 1 milione e 545mila per i terreni. Il lotto di vendita comprende l’intera proprietà: la villa, che risale al 1858, con anche un parco storico e aree verdi vicine, sono ubicate nella valletta del rio Cantalupo, gli edifici di carattere secolare come ad esempio lo storico collegio con camere e servizi e anche il refettorio con la cappella e i piccoli immobili di carattere accessorio utilizzati a rustici di campagna. La villa è stata anche proprietà della famiglia Caprotti.

Son.Ron.