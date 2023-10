La storia della musica leggera in concerto come in un jukebox "Al tempo del jukebox" sbarca a Monza: ogni primo giovedì dei mesi di novembre, dicembre e gennaio, cantanti selezionati si esibiranno in un grande palcoscenico. Presentazione di Fabio Taormina e Alessia Gianelli, regia di Stesano Rossi e supervisione di Franco Busnelli.