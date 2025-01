La nuova stagione delle aree verdi. Più alberi, campi sportivi e giochi

Sarà un 2025 di restyling per le aree verdi della città. La Giunta ha annunciato l’altro ieri un piano di interventi che ridaranno vigore e decoro a sette giardini pubblici monzesi, con nuove alberature e rifacimento di alcuni vialetti, per un investimento complessivo di 1.5 milioni di euro. In realtà già da alcuni giorni i parchi pubblici cittadini sono interessati da lavori per rinnovare gli elementi d’arredo, dalla pavimentazione ai campi sportivi.

I primi interventi sono iniziati lo scorso 15 gennaio, altri partiranno in momenti diversi, ma comunque entro l’estate, e tutti nelle periferie. In via Pier della Francesca, nel quartiere San Donato, i campi da basket e calcio saranno completamente rinnovati. Il campo da basket verrà realizzato in materiali “antirumore“ in grado di ridurre l’impatto acustico dei rimbalzi della palla, mentre il fondo naturale del campo da calcio verrà trasformato con la posa di un nuovo tappeto sintetico. Anche le aree gioco verranno ammodernate, con l’introduzione di pavimentazioni drenanti in sughero, che garantiscono sicurezza per i più piccoli e un approccio generale più sostenibile.

Il parco di via Sant’Alessandro, già oggetto di interventi, sarà ulteriormente arricchito con la realizzazione di un’area cani recintata. Per i bambini arriveranno nuove attrezzature ludiche, anch’esse installate su superfici drenanti, e i percorsi pedonali saranno migliorati per garantire piena accessibilità. A Triante invece, il campo da basket di via Monte Bianco sarà sottoposto a un’importante riqualificazione, con l’adozione di superfici fonoassorbenti e nuovi tabelloni. L’area giochi accanto al campo sarà completamente rinnovata con l’utilizzo di pavimentazioni drenanti in sughero e saranno sostituite le pavimentazioni delle aree di sosta e vialetti per ridurre l’accumulo di calore nei mesi estivi.

Anche l’area verde di via Puglia-via Lucania, nel quartiere San Giuseppe, beneficerà di interventi mirati. I vialetti pedonali – con un’estensione di oltre 800 metri quadri – verranno rinnovati sostituendo le vecchie lastre di cemento con pavimentazioni drenanti che migliorano il comfort e la sicurezza. Sempre a San Giuseppe, ci sarà un intervento nel parco di via Calatafimi per rinnovare le aree gioco e gli arredi urbani, con un’attenzione particolare all’accessibilità e all’inclusività. I giochi esistenti verranno sostituiti includendo pavimentazioni anti-trauma e nuovi percorsi in cemento drenante, su cui sorgeranno elementi ludici interattivi, un circuito ciclabile e arredi come panchine, tavoli da picnic e da ping pong, e intorno nuovi alberi.

Un capitolo importante del piano riguarda poi la riqualificazione del parco di via Solone/Boezio e la riforestazione urbana nel quartiere di San Rocco. L’intervento, finanziato dal progetto Pnrr del Sus (che comprende la riqualificazione dei plessi scolastici del quartiere) prevede la messa a dimora di 33 nuovi alberi nel parco, di altri 80 esemplari nelle vie circostanti e di circa 500 piante di piccole dimensioni nell’area di via Fiume.

Nel parco di via Solone/Boezio sarà creato un percorso fitness attrezzato, e per i più piccoli verrà riqualificata l’area giochi posta in prossimità degli ingressi di via San Rocco e via Boezio, con una pavimentazione antitrauma in sughero, il tutto per un valore di 427.913 euro. A Sant’Albino, si interverrà sull’area di via Guardini, mirando a migliorare la fruibilità del parco pubblico e dell’area cani adiacente, con una nuova fontanella e nuove panchine. Le opere includono il rifacimento e prolungamento del vialetto e la pulizia con ripristino del muretto della pista di pattinaggio, alcune demolizioni e ricostruzioni, il ripristino di superfici pavimentate con materiali drenanti, la sistemazione del verde e interventi di manutenzione straordinaria.