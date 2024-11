La magia in “salotto“. Si accendono le luminarie. Una festa lunga 40 giorni

Il Villaggio di Natale di Monza ha preso vita ieri pomeriggio. Momento clou, il taglio del nastro e l’accensione del tappeto stellato che avvolge il cuore di Monza, da piazza Carducci, Largo IV novembre, piazza San Paolo, via Cortelonga e via Mantegazza. Ha dato il via alla kermesse di oltre 40 giorni “Natale Insieme“. A sottolineare il “clic day“ l’intrattenimento musicale del Corpo Bandistico cittadino Sarabanda, del coro Street Gospel e di SportCulture SSD con uno spettacolo “on ice“ sulla pista di ghiaccio in largo IV novembre. "Tutti arrivano al Natale riconoscendo una tradizione antichissima - introduce il Sindaco Paolo Pilotto - che ci mette “insieme“. Presentare la città in un modo così bello è un modo per avviare ciò che ci fa stare bene insieme, cittadini monzesi e non. Che questi 40 giorni di luci in città siano giorni di luci dentro di noi e per noi". L’Arengario di piazza Roma è illuminato con un’installazione artistica a led, come il Chiostro dei Musei Civici, che il 14 dicembre, alle 15 ospiterà uno spettacolo natalizio per bambini e famiglie “Le storie del matto“. Brillano anche le postazioni da “photo opportunity“ in Largo Mazzini, con la cornice luminosa e la “luna brillante“ tridimensionale in piazza Roma, che resteranno a disposizione per tutto il periodo natalizio. Tre gli alberi di Natale luminosi alti 12 metri installati in piazza Duomo, Largo Mazzini e piazza San Pietro Martire, che si aggiungono a quello in piazza Roma, lato largo IV novembre, posto all’ingresso del Villaggio di Natale. Quest’anno sono 42 le vie illuminate in città con più di otto chilometri di luci a led di ultima generazione e 500 addobbi luminosi nelle strade con un un’attenzione particolare alla sostenibilità. (le luci a led saranno accese dalle 17 alle 24).

Un tappeto stellato avvolgerà il villaggio natalizio di piazza Carducci, Largo IV novembre, piazza San Paolo, via Cortelonga e via Mantegazza. Confermati anchei filari di alberi illuminati in viale Cesare Battisti, mentre una grande stella cometa è accesa in prossimità del Presepe di piazza Trento e Trieste. Da oggi fino al 6 gennaio il Villaggio di Natale, tra piazza Carducci, Largo IV Novembre e piazza San Paolo: intrattenimenti, mercatino di Natale, giostre, pista di pattinaggio. La ‘Casa di Babbo Natale con i suoi Elfi’ sarà in piazza Carducci, dove Babbo Natale incontrerà tutti i bambini che potranno consegnare la loro letterina. Nei prossimi giorni, concerti ed eventi diffusi anche nei quartieri.