La lingua dei segni e le basi digitali

Nuovi corsi specialistici promossi da Afol Monza e Brianza in partenza nel mese di luglio. Le iscrizioni sono aperte per i corsi di lingua italiana dei segni (Lis) della durata di 25 ore per essere in grado di comunicare con brevi frasi, competenze trasversali (soft skills) e competenze digitali di base per un totale di 40 ore. L’Agenzia propone anche un corso di difesa personale di 24 ore per essere in grado di difendersi da attacchi di malintenzionati e gestione della componente psico-emotiva legata all’aggressione. I corsi sono gratuiti per i beneficiari del programma Gol, previa verifica dei requisiti d’accesso. Il corso di competenze trasversali (soft skills) e competenze digitali di base prevede un test finale per l’accertamento delle competenze. Il corso si terrà principalmente al mattino, ore 9-13, saltuariamente il pomeriggio, ore 14-16. Negli altri due casi è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Entrando nel dettaglio il corso Lis e quello di difesa peronale si terranno presso il Centro di formazione professionale "G. Marconi" in via Edmondo de Amicis, 16 a Concorezzo. Per informazioni: l.confalonieri@afolmb.it oppure 039-5979698. Il corso di competenze trasversali e digitali per essere in grado di identificare la cultura distintiva e le opportunità del proprio ambito lavorativo nel contesto e nel sistema socioeconomico territoriale e complessivo, si terrà nella sede di Afol a Monza in via Cernuschi 8, informazioni e iscrizioni g.guarna@afolmb.it oppure 039-8396470.

Veronica Todaro