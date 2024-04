La grande prosa si prende la scena. Satira spietata e monologo eroico

Un’esilarante commedia nera con al centro due cugine, un vicino di casa mancato all’improvviso e una pensione da riscuotere. Ma anche un intenso monologo che farà scoprire la storia di un detective leggendario, inflessibile nemico della mafia. Il grande teatro di prosa protagonista in Brianza con due spettacoli. Domani alle 21 al teatro Edelweiss di piazza Cuzzi a Besana verrà portata in scena la commedia “Piccoli crimini condominiali“, interpretata da Barbara Bertato e Ussi Alzati. La storia, tutta da ridere, è una spietata satira sociale che ruota attorno alla vicenda, divertente e paradossale, di due cugine: entrambe da sempre covano un senso di rivalsa nei confronti dei vicini e dello Stato e di fronte all’improvvisa morte di un anziano dirimpettaio decidono di cogliere l’occasione e rifarsi, facendo sparire il corpo dell’uomo per continuare a incassarne la pensione. Ma alla fine perdono il controllo diventando vittime di sé stesse. Biglietto d’ingresso 27 euro. Prenotazioni al 351/3959876 o scrivendo a prenotazioni@edelweissbesana.com. A Biassono, invece, venerdì alle 21 il palco del cineteatro Santa Maria di via Segramora ospiterà lo spettacolo dal titolo “Joe Petrosino“, scritto e interpretato dall’attore Alessandro Fortarezza: sarà un monologo sul celebre detective italo-americano, un viaggio attraverso la vita di quello che fu il primo grande avversario della mafia. Ad affiancare la performance dell’attore ci saranno inserti di musica classica e proiezioni di immagini che renderanno più coinvolgente la narrazione. Biglietto d’ingresso da 13 a 15 euro, prenotazioni via WhatsApp allo 039/2322144 o scrivendo a teatro@cineteatrobiassono.org.