La generosità fra dramma e commedia

Un racconto fra dramma e commedia. Una storia universale, che invita a riflettere sul coraggio di cambiare, sulla volontà di scegliere l’amore, la compassione e la generosità. È quella che porterà in scena oggi alle 21, nello Spazio Stendhal, all’interno di Villa Tittoni a Desio, il noto attore comasco Christian Poggioni (nella foto), che interpreterà lo spettacolo teatrale “Il Canto di Natale“. Poggioni darà voce e vita a tutti i personaggi della vicenda che ha per protagonista il tirchio uomo d’affari Ebenezer Scrooge, proprio come già faceva Dickens, che recitava il testo da solo in occasione di reading pubblici. A contribuire alle atmosfere dello spettacolo le musiche originali di Irina Solinas. L’evento è promosso da Mondovisione insieme al Comune. Biglietto d’ingresso 12 euro in cassa, 15 euro in prevendita attraverso il circuito Mailticket.